Павел Глоба назвал топ-5 самых раздражающих знаков зодиака

Астролог Павел Глоба составил рейтинг пяти самых неуживчивых и раздражающих знаков Зодиака.

На пятом месте Рыбы. По мнению астролога, представители этого знака являются манипуляторами, а если их задумка не удалась — они выплескивают злобу на окружающих. Кроме того, они постоянно меняют планы. Глоба советует по возможности не вступать с Рыбами в конфликт.

Четвертую позицию заняли Львы из-за своего стремления всегда и во всем быть лидерами. Они всегда хотят быть выше остальных и не случают чужих советов. Но всегда помогут в беде, если их попросить.

«Бронза» досталась Девам — главным критикам и занудам, по мнению астролога. Представители этого знака любят во всем порядок, поэтому донимают окружающих своими поучениями о том, как правильно жить и активно указывают другим на недостатки.

На втором месте — Раки с их патологической обидчивостью. Они не понимают шуток, особенно отпущенных в их адрес. Кроме того, представители этого знака заядлые домоседы и пессимисты.

Лидируют в антирейтинге Овны. Мало того, что представители этого знака упрямы, они могут вспыхнуть из-за любой незначительной мелочи, принимать спонтанные решение, а в случае неудачи вымещают свою злость на первом, кто попадет под руку. Также Глоба выделяет такие черты Овнов, как непредсказуемость и нежелание задумываться о последствиях своих действий.

Рейтинг астролога публикует издание Top News.

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