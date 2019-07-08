«Недаром помнит вся Россия»: пять московских актеров, ушедших слишком рано

Американский актер Камерон Бойс, известный своими ролями в фильмах «Одноклассники» и «Зеркала», а также в телевизионном мюзикле «Наследники», скончался в возрасте 20 лет из-за продолжительной болезни.

Немало талантливых людей ушли из жизни слишком рано. «Вечерняя Москва» вспоминает о столичных артистах, которых нам не хватает.

Сергей Тихонов (1950-1972)



Стал известен уже в 12 лет из-за роли Джонни Дорсета в новелле «Вождь краснокожих». Также он запомнился зрителю благодаря участию в фильме-трилогии Леонида Гайдая «Деловые люди» 1962 года. Спустя два года Тихонов исполнил роль в «Сказке о Мальчише-Кибальчише» по произведению Аркадия Гайдара. Последний фильм «Дубравка» с его участием вышел на экраны в 1967 году. Несмотря на удачный дебют поступить во ВГИК молодому артисту не удалось. Он ушел в армию, а вернувшись так и не нашел себе место в кино. Погиб Сергей под колесами трамвая при не выясненных обстоятельствах. Он был похоронен на Химкинском кладбище.

Ян Пузыревский (1970-1996)

Никита Михайловский (1964-1991)

Наиболее известен ролью Кая в фильме «Тайна снежной королевы» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Яну было тогда всего 16 лет. За свою недолгую жизнь, он успел сняться более, чем в восьми картинах. Среди них: «Осенний подарок фей», «Авария – дочь мента» и «Адвокат». Также Пузыревский играл в театре. В 18 лет он женился, однако, в отличие от карьеры семейная жизнь не складывалась. 3 апреля 1996 года он пришел в квартиру к жене, с которой к тому времени уже жил раздельно, чтобы повидаться с их полуторогодовалым сыном Иштваном. Этот день стал последним в его жизни. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище.Известен, прежде всего, ролью Ромы Лавочкина в кинокартине «Вам и не снилось» — лучшего фильма 1981 года по опросу журнала «Советский экран». Еще в десятом классе актер прославился на всю страну. После школы он поступил в ЛГИТМИК, который окончил в 1987 году. После развода родителей, вместе с матерью переехал в Ленинград. В период с 1985-го по 1990-й Михайловский сыграл в девяти лентах. Самые популярные из них: «Ради нескольких строчек», «Акселератка», «Мисс миллионерша», «Зонтик для новобрачных». Никита снимался вместе с Алексеем Баталовым, Николаем Караченцовым и Верой Глаголевой. В 1990-м году у него диагностировали лейкоз и Никита отправился на лечение в Лондон. Ему потребовалась пересадка костного мозга, однако проведенные операции не помогли. Похоронен на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом.

Никита Михайловский был дважды женат, от первой супруги Анастасии в 1986 году родилась дочь Соня. Со второй женой Екатериной расписался незадолго до смерти.





Алексей Фомкин (1969-1996)



Получил известность после съемок в детском юмористическом журнале «Ералаш», а также благодаря главной роли в фантастическом художественном фильме «Гостья из будущего» 1984 года выпуска.

С первого класса занимался в Детском театре кукол при заводе «Динамо», а с третьего — в Театральной студии Дома Культуры ЗИЛа. В 1982 году, Алексей участвовал в московском общегородском конкурсе чтецов, где занял второе место. Там его приметил ассистент режиссера художественного фильма «Чучело» (1983) и предложил поучаствовать в кинопробах. Несмотря на то, что в этот фильм его и не взяли, через несколько месяцев Алексея неожиданно пригласили сняться в «Ералаше» (первая роль в выпуске № 36 «Ералаша» — «Аукцион»). В 1986 году он окончил школу, но из-за постоянных съемок аттестат не получил. В 1987-м Фомкин получил одну из главных ролей в ленте «На своей земле». После этой картины предложений о съемках не получал и ушел в армию. После службы актерская карьера Алексея не сложилась, он покинул Москву и уехал во Владимирскую область, в небольшую деревню Безводное, где стал мельником. Во Владимире Алексей Фомкин познакомился с будущей женой Леной, и после свадьбы переехал к жене. В ночь с 23 февраля на 24 февраля 1996 погиб во время пожара в квартире знакомых. Всем, кроме Алексея, тогда удалось спастись. Похоронен под Владимиром, на городском кладбище «Улыбышево».





Мария Зубарева (1962-1993)

Актриса родилась в творческой семье. Ее отец — актер и детский писатель, а мать — режиссер телевидения. Мария окончила школу с углубленным изучением английского языка и готовилась поступать в институт иностранных языков, но благодаря рекомендации знакомых ее родителей поступила в Щукинское училище, которое окончила в 1983 году. Зубарева работала в Московском театре имени Пушкина. Стала широко известной после съемок в фильме «Мордашка», а также благодаря главной роли в первом российском сериале «Мелочи жизни». Фильмография Марии насчитывает 10 картин. В частности, это «Возвращение Будулая», «В распутицу» и «Сукины Дети» Леонида Филатова. Артистка трижды была замужем, родила троих детей — дочь Анну от первого брака и близнецов Романа и Елизавету от третьего. Однако обнаруженное онкологическое заболевание поставило крест на ее карьере и жизни. Актриса умерла от рака 23 ноября 1993 года. Похоронена на Введенском кладбище.