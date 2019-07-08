Москва вошла в число лидеров по уровню доходов населения
Москва и Московская область вошли в десятку российских регионов с самым высоким уровнем доходов населения. Рейтинг основан на соотношении медианных среднедушевых месячных доходов жителей и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Российская столица заняла седьмое место в рейтинге с показателем 2,07. Подмосковье — на восьмой строчке (2,02).
Первое место досталось Ямало-Ненецкому автономному округу (3,05), за ним следуют Ненецкий (2,9) и Чукотский автономные округа (2,38), Сахалинская область (2,14), Санкт-Петербург (1,93) и Республика Татарстан (1,93).
Самые низкие показатели — у населения Тывы, Алтая, Калмыкии, сообщает РИА Новости.
Ранее финансовый аналитик рассказал, на что уходит большая часть доходов москвичей — по его словам, жители столицы не склонны делать накопления.
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