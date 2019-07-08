Григорий Лепс запишет дуэт со Стивеном Сигалом
• 02:56 • 8 июля 2019
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Стивен Сигал ранее получил российское гражданство и должность спецпредставителя Министерства иностранных дел РФ по российско-американским гуманитарным связям
Фото: Анна Иванцова, "Вечерняя Москва"
Российский певец Григорий Лепс поделился творческими планами: исполнитель намерен записать музыкальные произведения с американским актером Стивеном Сигалом.
Как сообщил Лепс в своем Instagram, он с Сигалом записывают песни к фестивалю «Жара», который откроется в Баку 25 июля. Подробности певец не сообщил.
Напомним, Стивен Сигал ранее получил российское гражданство и должность спецпредставителя Министерства иностранных дел РФ по российско-американским гуманитарным связям. Сигал называет себя дипломатом, который пытается наладить отношения между Россией и другими странами.
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