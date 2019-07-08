Ольга Бузова показала видео со съемок нового реалити-шоу
• 06:10 • 8 июля 2019
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Телеведущая ранее не смогла найти любовь на проекте «Замуж за Бузову»
Фото: https://www.instagram.com/buzova86/?hl=ru
Ведущая телепроекта «Дом-2» и певица Ольга Бузова опубликовала видеозапись, сделанную на съемках нового реалити-шоу, в котором она и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов попытаются найти любовь.
Как отметила Бузова в своем Instagram, герои реалити сами до конца не поняли, на что согласились, но одно знают точно: они хотят любви.
Ранее Бузова пригласила неженатых мужчин на кастинг нового телевизионного проекта, заявив, что задача нового шоу — изменить ее статус «в активном поиске».
Ранее Тимуру Батрутдинову не удалось построить отношения после шоу «Холостяк», а Бузова не смогла найти любовь на проекте «Замуж за Бузову».
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