Ученые объявили моржевание средством защиты от одиночества
Исследователи из Тюменского государственного университета пришли к выводу, что большинство любителей зимнего плавания — так называемые «моржи» — приходят к этому хобби для решения психологических проблем.
Как уточняет доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Мария Богданова, главным мотивом зачастую становится не укрепление здоровья, а поиск способа улучшить психологическое состояние.
Холодная вода через 30 минут после купания снижала все психологические симптомы участников исследования. Ученые полагают, что моржевание можно считать средством защиты от повышенной тревожности и одиночества. Кроме того, под воздействием низких температур ощутимо возрастает когнитивная (познавательная) активность, сообщает РИА Новости.
Между тем эпатажную балерину Анастасию Волочкову ранее подвергли остракизму за попытку привлечь к моржеванию своего кота.
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