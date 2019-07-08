Сергей Собянин: Москва предлагает качественную городскую среду

— Сергей Семенович, главным событием минувшей недели стал 9-й Московский урбанфорум. Как он прошел?

— На форум приехали 8,5 тысячи гостей из 69 стран. Среди них была заместитель Генерального секретаря ООН госпожа Шариф, которая возглавляет крупнейшую мировую программу по населенным пунктам ООН-Хабитат. В Москве в эти дни побывали мэры турецкой столицы Анкары, сербского Белграда, итальянского Палермо, малайзийского Куала-Лумпура. Приехал президент метрополии «Большого Парижа». Недавно французы создали такую административную надстройку, которая объединила город Париж и 131 окрестную коммуну.

— Нет ощущения, что из-за противоречий между Россией и Западом зарубежные эксперты стараются сократить контакты с правительством Москвы?

— Абсолютно нет. Урбанистический форум находится вне политики. Наши дискуссии посвящены простым и понятным вопросам: жилищному строительству, транспорту, благоустройству, здравоохранению и образованию. И мы в Москве, и наши коллеги в Анкаре, Париже или Куала-Лумпуре заняты одним и тем же делом: заботой о благополучии своих жителей. Какие здесь могут быть конфликты и противоречия?

— Какие вопросы были в центре внимания на этот раз?

— Главной темой форума стал «здоровый город». Существует давно устоявшийся стереотип, что города — это просто необходимое зло. Дескать, единственное, что влечет людей в города, это возможности для получения образования, карьеры и высокой зарплаты. А чтобы быть здоровым и достичь некой гармонии, человек должен уехать в сельскую местность, в тишину и хорошую экологию.

Я с таким мнением категорически не согласен. В городах, конечно, много проблем со стрессом, плохой экологией, транспортным коллапсом. Многие из них накапливались десятилетиями. Но если заниматься этими проблемами, работать системно, привлечь необходимые ресурсы, их можно решить. Ничего невозможного нет. Жизнь в городах может быть и здоровой, и спокойной, и комфортной.

— Для жителей отдаленных районов источником стресса являются 2–3 часа, которые ежедневно приходится проводить в пути на работу и домой. Эту проблему можно решить?

— Маятниковая миграция — настоящий бич Москвы. Исторически город был поделен на центр, где москвичи работают, и спальные районы, где они живут. Но это еще полбеды. Настоящая беда была в том, что это разделение с каждым годом усиливалось и углублялось.

Когда я стал мэром, то в наследство мне достались десятки инвестиционных контрактов на строительство офисов и магазинов в центральной части Москвы. А это еще десятки тысяч рабочих мест, а значит — и десятки тысяч новых пассажиров метро и машин на вылетных магистралях. Мне говорили, что с этим ничего сделать нельзя.

Такая вот особенность у Москвы. Хочешь работать в этом городе, будешь тратить на дорогу по 2–3 часа.

Тем не менее мы взялись за решение проблемы маятниковой миграции. Прежде всего прекратили дальнейшее уплотнение центра. Путем сложнейших переговоров с инвесторами расторгли инвестиционные контракты на строительство деловых центров и офисов на 50 млрд долларов.

Одновременно занялись реновацией заброшенных промышленных зон, которые производили только дискомфорт и депрессивность. В результате реорганизации за 8 лет на этих территориях было создано почти 500 тысяч новых рабочих мест. Практически в приказном порядке мы понуждаем инвесторов строить новые офисы и торговые центры за пределами Третьего транспортного кольца. И как результат — последние годы 87 процентов новых рабочих мест в Москве создается в жилых районах или рядом с ними.

— Ситуация с маятниковой миграцией начала меняться?

— Не так быстро, как хотелось бы, но происходят серьезные сдвиги. По данным экспертов, за последние годы в 144 из 146 московских районов улучшилась обеспеченность рабочими местами. Если 10 лет назад в центре было сосредоточено более 40 процентов всех рабочих мест, то теперь — около 1/3.

Конечно, если вы — научный сотрудник Третьяковки, то вы по-прежнему будете ездить на работу в центр. Но если вы трудитесь продавцом или программистом, у вас сегодня гораздо больше возможностей найти работу ближе к дому.

И многие москвичи воспользовались этой возможностью, избавив себя от ежедневных изнурительных поездок или хотя бы сократив их.

— А если я не хочу менять работу только из-за близости к дому? Меня устраивает зарплата, коллектив, начальство. Перспективы хорошие. Значит, по-прежнему нужно ездить по 2–3 часа?

— Ездить, но быстрее и с большим комфортом. Мы поставили задачу: до 90 процентов москвичей должны жить в пешеходной доступности от станций метро. И эта задача уже на две трети решена. За последние годы в Москве построено 80 станций метро и МЦК. Это гигантские темпы и объемы, которых не было ни в советское время, ни позже.

В ближайшие пять лет продолжим огромную программу строительства подземки, включая сооружение Большой кольцевой линии — самого протяженного метрокольца в мире.

Кроме того, вместе с коллегами из Московской области, РЖД, вместе с правительством России и при поддержке президента мы начали гигантский проект реконструкции железнодорожных путей пригородного сообщения. На базе разрозненных радиусов, упирающихся в тупик на вокзалах, создаем сквозные Московские центральные диаметры — с кардинальным улучшением качества обслуживания пассажиров. Новое наземное метро самым серьезным образом улучшит транспортную ситуацию в Москве и Подмосковье. Трудно представить, сколько времени, сил и нервных клеток сбережет москвичам наша программа развития транспорта.

— Но все же за городом дышится легче. Загазованный воздух, вероятно, является главной экологической проблемой жителей Москвы и других современных городов.

— Конечно, в разных районах ситуация отличается. Рядом с вылетной магистралью дышится тяжелей, чем на опушке Битцевского лесопарка. Но в целом за последние годы вредные выбросы в атмосферу сократились на 20 процентов. А концентрация многих наиболее вредных веществ уменьшилась не на проценты, а в разы. Мы убрали из города старые автобусы и грузовики. На АЗС можно продавать только «чистый» бензин и дизель стандарта «Евро-5».

Двигатели современных машин стали гораздо лучше. Да и машин на дорогах стало немного меньше. Пусть не сразу, но с каждым годом воздух в Москве становится лучше.

— Самочувствию горожан угрожает и нездоровый образ жизни. Мы мало двигаемся, не так часто бываем на улице. Что может предложить город для решения этой проблемы?

— Москва предлагает качественную городскую среду: дорожки для прогулок, тренажеры, зимой — катки и лыжные трассы. Как только все это появилось в парках и во дворах, количество людей, которые занимаются физической культурой, значительно увеличилось. Помните, в каком состоянии еще несколько лет назад были центральные улицы? Ничего, кроме стресса и дискомфорта, прогулка по ним не приносила. Сегодня можно сказать, что историческая часть города приведена в порядок, реконструировано около 300 исторических улиц.

Но мало благоустроить общественное пространство, нужно проводить интересные мероприятия, чтобы люди как можно больше гуляли и общались. Тогда в городе возникает другая, добрая и душевная атмосфера. Сегодня миллионы участвуют в городских фестивалях, которые проводятся на открытых общественных пространствах. И это тоже вклад в укрепление здоровья москвичей.

В конечном счете каким мы ощущаем наш город: жестким и негостеприимным или, наоборот, добрым и комфортным? Видим ли в нем перспективы для себя и своих детей? От наших ощущений напрямую зависит наше настроение, образ жизни и состояние здоровья.

Поэтому мы будем и дальше делать максимум для того, чтобы Москва дарила своим жителям как можно больше позитивных эмоций.

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