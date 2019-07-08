Москва удивит горожан изобилием театральных представлений в 2019 году

Большое количество театральных представлений ожидается в Москве в 2019 году. В первые три месяца в театрах столицы уже провели более 8,8 тысячи мероприятий, — их посетили 3 миллиона зрителей.

— Мы приглашаем горожан и гостей столицы следить за афишей городских мероприятий и посетить московские театры в новом сезоне, который начнется в конце этого лета и продлится до весны 2020 года, — сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

Любой житель Москвы может выбрать представление на свой вкус. С октября по декабрь, например, пройдет фестиваль памяти Олега Табакова — «Атом солнца». А еще, продолжатся юбилейные мероприятия Московского академического театра сатиры в честь его 95-летия.

Не только взрослые смогут насладиться изобилием представлений, но и дети. Так, родители могут привести свое чадо на Международный фестиваль театров теней ShadowFest Московского детского театра теней. Кроме этого, ребенка точно не оставит равнодушным Фестиваль независимых детских театров в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.

В последние годы посещаемость театров стремительно растет. Так, еще шесть лет назад на московских подмостках прошли 24,3 тысячи мероприятий, а в прошлом году было отыграно уже 27 тысяч спектаклей и концертов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Самыми популярными мероприятиями прошлого года стали Московский Рождественский музыкальный фестиваль, церемония вручения премии «Золотая маска» и III Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева.

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