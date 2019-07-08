Новую зону отдыха обустроят на северо-востоке Москвы
Новая городская зона отдыха будет обустроена на северо-востоке столицы. Она появится на берегу реки Яузы на месте снесенного недостроя.
Горожане и гости столицы смогут отдохнуть на площадке с большим количеством цветников, ротондой и прогулочной аллеей.
В пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы рассказали о проведении работ по обустройству указанной территории.
- Первоначально на месте недостроенного горнолыжного комплекса планировалось разместить спортивный кластер. Но по просьбам жителей мы обустроим зону отдыха площадью около пяти тысяч квадратных метров. Оставшуюся на месте бывшей стройки дугообразную бетонную плиту превратят в прогулочную галерею протяженностью более 100 метров, - приводится сообщение департамента на официальном сайте мэра Москвы.
Уточняется, что на территории зоны отдыха появится детская площадка. Ее создадут по специальному проекту. Площадка с качелями, каруселями и игровыми комплексами будет занимать порядка 400 квадратных метров.
Кроме того, как передает пресс-служба департамента капитального ремонта, особенным местом притяжения для жителей района станет прогулочная галерея. Дело в том, что эта территория – нетипичный элемент для парковых зон.
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