Андрей Бочкарев: За пять лет построим 47 станций метро

Одной из главных тем проходящего Московского урбанистического форума стало транспортное развитие мегаполисов. В интервью «ВМ» руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по продлению существующих и строительству новых веток городской подземки.

— Андрей Юрьевич, какие станции метрополитена откроют до конца года?

— Мы уже открыли восемь и планируем завершить основные строительно-монтажные работы еще шести станций Московского метрополитена. Недавно запущенную Некрасовскую линию продлим от «Косино» до «Авиамоторной». Нам предстоит сдать достаточно большой отрезок ветки: его протяженность — 11,7 километра с пятью станциями: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная». А «Авиамоторная» временно станет частью Некрасовской линии. Эта станция и «Лефортово», которые достроим в этом году, впоследствии будут частью Большого кольца.

— Большие планы. Андрей Юрьевич, а каковы пятилетние перспективы?

— В период с июня 2019 по 2023 год будет построено 117 километров новых линий метро. А это 47 новых станций. Планируется возвести все участки Большого кольца, Коммунарскую линию — от станции «Севастопольский проспект» до «Столбово», Солнцевскую ветку — от «Рассказовки» до «Внуково». Кроме того, Люблинско-Дмитровскую линию продлим от «Селигерской» до поселка Северный, а Сокольническая ветка получит еще одну станцию — «Потапово».

— Кроме строительства новых станций идет и реконструкция существующей ветки городской подземки. Какие работы идут по интеграции Каховской линии в Большую кольцевую?

— В рамках реконструкции Каховской линии выполняются работы по демонтажу инженерного оборудования, путей и архитектурной отделки станционного комплекса «Каховская». Также ведутся подготовительные работы для проходки соединительной ветки в электродепо «Замоскворецкое».

За ближайшие 4 года будет построено 47 новых станций метро Фото: Агентство городских новостей «Москва»

— Другим важным вопросом в улучшении транспортной ситуации в Москве становится строительство дорог. Когда планируется завершить проект по созданию и связке хордовых магистралей?

— Хордовые магистрали, обеспечивающие перемещение транспортных потоков от одной радиальной магистрали к другой по кратчайшему направлению, являются дальнейшим закономерным развитием существующей радиально-кольцевой транспортной модели. Строительство Северо-Западной хорды практически окончено, готовы две трети Северо-Восточной хорды, значительная часть Южной рокады. Уже ведется строительство нескольких участков Юго-Восточной хорды, по остальным участкам ведутся проектно-изыскательские работы. Построенные участки уже соединены между собой. Благодаря большой проведенной работе в районе Дмитровского шоссе с Большой Академической улицы, которая является составной частью Северо-Западной хорды, можно выехать на Северо-Восточную хорду в направлении Бусиновской развязки. А на пересечении Крылатской улицы можно выехать на Рублевское шоссе.

— Как продвигается строительство Юго-Восточной хорды?

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в кратчайшие сроки завершить формирование хордового кольца. Для того, чтобы его замкнуть, нам необходимо завершить строительство Юго-Восточной хорды. В настоящее время в строительстве находится путепровод через железнодорожные пути Московского центрального кольца с улицы Пруд-Ключики на 1-ю Фрезерную улицу, строительство планируется завершить до конца года. Отсюда начнется строительство Юго-Восточной хорды, которая будет примыкать к Северо-Восточной хорде. Полностью работы на хорде планируется завершить к концу 2022 года. Хочу подчеркнуть, что хордовое кольцо существенно разгрузит дороги в центре и вылетные магистрали, обеспечит удобный транзит транспорта за пределы Москвы, позволит снизить перепробег автомобилей.

Приоритет программы реновации — индивидуальный подход к каждому разрабатываемому проекту Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

— Другой мега-проект столицы — программа реновации столичного жилфонда. Есть стартовые площадки, идет строительство и проектирование домов. Андрей Юрьевич, а в каких районах труднее всего подбирать проекты новостроек?

— Всего в столице подобраны 329 стартовых площадок площадью порядка 4,8 миллиона «квадратов», на которых в будущем появятся дома по программе реновации. Они есть в каждом округе столицы Работа по подбору и вовлечению в программу новых продолжается. Мы стараемся подходить индивидуально к каждому разрабатываемому проекту, поэтому отчасти решения по каждому из объектов можно назвать нестандартными.

— Строительство спортивных объектов: что город возведет за свой счет? Назовите знаковые объекты.

— Адресной инвестиционной программой города предусмотрен ввод 32-х спортивных объектов общей площадью 226 тысяч квадратных метров. В этом году мы введем в эксплуатацию два знаковых, уникальных для Москвы объекта: многофункциональный спортивный комплекс для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами, плаванием и общей физической подготовкой на Минском шоссе, спортивный комплекс по пятиборью в поселке Северный.

Спортсмены будут тренироваться в едином комплексе по программам современного пятиборья: стрельба, легкая атлетика, плавание фехтование, конкур. В составе комплекса будут конюшня и конно-спортивный манеж, бассейн, административно-бытовой комплекс помещений, блок залов тиров, тренажерный зал, медицинский блок и универсальный спортивный зал. Комплекс недавно посетил мэр Москвы С.С. Собянин. Он отметил, что это будет первый в России объект, где подготовка и соревнования (в том числе и чемпионаты мира) будут проходить под крышей одного спортивного сооружения. Всего до конца года мы планируем ввести в эксплуатацию 10 спортивных объектов в разных столичных районах.

— А какие крупные социальные объекты заработают до конца года?

— Во втором полугодии мы намерены ввести шесть объектов здравоохранения, десять объектов образования. Среди них уникальная школа на 2500 мест на территории открытого акционерного московского общества «Завод имени Лихачева». Она самая большая в России. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы и работы по благоустройству. Ведутся пусконаладочные работы.

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