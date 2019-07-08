Полиция задержала мужчину, ограбившего столичный магазин на три тысячи рублей
• 08:32 • 8 июля 2019
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Столичные службы правопорядка уже возбудили в отношении мужчины уголовное дело
Фото: http://moscow.sledcom.ru/
Сотрудники столичной полиции совместно с представителями Управления по поставкам продукции 7 июля задержали неработающего мужчину 1991 года рождения, изобличенного в краже товаров из московского магазина. Задержание произошло по следующему адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 29-3.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что продуктовый магазин ограбили вечером 6 июля. Мужчина пришел туда и стал угрожать продавцу предметом, похожим на нож.
После этого злоумышленник открыто похитил продукты, в том числе шоколад и шампунь. Стоимость ущерба в результате ограбления – три тысячи рублей.
Столичные службы правопорядка уже возбудили в отношении мужчины уголовное дело.
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