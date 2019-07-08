Примаков заявил, что из-за выходки грузинского ведущего пострадает вся страна

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков заявил о необходимости заморозить отношения России и Грузии после скандала на грузинском телеканале «Рустави 2».

Напомним, что вечером 7 июля ведущий телеканала Георгий Габуния начал авторскую программу «P.S.» с брани в адрес российского президента Владимира Путина. В социальных сетях на Габуния обрушился шквал негодования и обвинений в том, что после этого прецедента отношениях двух стран могут ухудшиться еще сильнее. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия отметил, что обсценная лексика в эфире недопустима, но с позицией ведущего выразил солидарность. Вскоре президент и премьер Грузии осудили поведение Габунии. Позднее у здания телекомпании собрались сотни людей с требованием уволить ведущего.

В свою очередь Примаков саркастично заметил, что подобные провокации с трудом вызывают интерес.

— Грузинское телевидение в лице персонажа Габунии настолько глубоко пробило дно, что удивиться по-настоящему уже будет сложно, — написал парламентарий в микроблоге и добавил, что президент Грузии, осудив телеведущего, тем не менее не принесла извинений.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что из-за одного человека будет страдать целая страна.

— Причем далее все более безэмоционально, в режиме автоответчика. Пакость — санкция, ещё пакость — ещё санкция. Без битья посуды и криков, пока не выработаются полезные в межгосударственных отношениях условные рефлексы, — заявил депутат.

Помимо прочего, Примаков призвал «морозить» российско-грузинские отношения, поскольку, по мнению парламентария, «холод оздоравливает».

Напомним, что с 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву. Она также назвала Россию врагом и оккупантом. Президент России Владимир Путин подписал указ о временной приостановке с 8 июля авиасообщения с Грузией

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