Врачи рассказали о способах решить распространенные проблемы с ногтями

Врачи рассказали о том, как справиться с известными проблемами ногтей. Эксперты объяснили, что нередко внешние изменения ногтевой пластины могут говорить о комплексных сбоях организма.

Так, заусеницы — явный признак затвердевшей кутикулы. Если человек не считает, что уход за пальцами рук крайне важен, — он рискует столкнуться с этой проблемой.

Еще одна неприятность, которая может случится с вашими ногтями — их чрезмерная гибкость. Это может произойти как из-за воздействия химических веществ, так и в связи с нездоровым образом жизни и частым употреблением лекарств.

Вернуть прочность ногтям можно с помощью регулярного употребления чернослива, чеснока и злаковых.

Эксперты объяснили, что самая распространенная причина проблем с ногтями кроется в неправильном питании, ограничивающем организм в йоде, кальции, железе и магнии.

Исправить ситуацию можно, полюбив такие продукты, как мясо птицы, яйца и молоко.

А, чтобы избавиться от белых пятен на ногтевой пластине, нужно чаще есть рыбу, зеленые овощи и морковь. Если ваши ногти пожелтели, — скорее всего у вас есть вредная привычка — курение. Ни для кого не секрет, что никотин является причиной множества проблем со здоровьем, напоминают «Дни24».

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