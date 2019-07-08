Диетолог назвала безопасную суточную дозу грибов
Диетолог клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова заявила, что ежедневно можно съедать до 150 граммов грибов без вреда здоровью.
Эксперт оговорила, что в отсутствие медицинских противопоказаний грибы можно употреблять в пищу ежедневно. Они богаты белком, витаминами группы В и С, микроэлементами.
Поскольку грибы не содержат жира и имеют низкую калорийность, их можно рекомендовать людям, страдающим от избыточного веса, цитирует Ливанцову РИА Новости.
Тем временем в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России сообщили о том, что россиян не будут ограничивать в сборе дикорастущих грибов и ягод. Ведомство лишь заявило о планах улучшить регулирование соответствующего рынка.
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