Минсельхоз не будет ограничивать россиян в сборе диких ягод и грибов
В пресс-службе Министерства сельского хозяйства России сообщили о том, что россиян не будут ограничивать в сборе дикорастущих грибов и ягод. Ведомство лишь заявило о планах улучшить регулирование соответствующего рынка.
Так, речь идет об инициативе Минсельхоза «повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере», а также «обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки». Об этом пишет РИА Новости.
Отметим, что 3 июля сообщалось о возможности Минсельхоза начать контролировать сбор, переработку и оборот грибов, которые растут в дикой среде. В список также внесли орехи, ягоды, березовый сок и растения, используемые в лекарственных целях.
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