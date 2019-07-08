Ярославский вокзал стал самым востребованным в Москве с января по июнь 2019 года
Сотрудники пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» сообщили, что за январь-июнь 2019 года Ярославский вокзал стал самым востребованным в Москве.
За указанное время его посетителями стали 34 миллиона человек. Данный показатель вырос на четыре процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В общей сложности крупнейшие вокзалы столицы с января по июнь посетили 375 миллионов человек. Эта цифра в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом выросла на пять процентов.
- Более половины пассажиропотока за первое полугодие пришлось на вокзалы Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов — 250 миллионов пассажиров, - передает сообщение дирекции ОАО «РЖД» агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что на дальнее следование пришлось 103 миллиона человек из общего пассажиропотока, а на пригородные сообщения – 272 миллиона.
В то же время, количество посетителей сократилось на трех вокзалах Москвы: на Киевском, Рижском и Савеловском.
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