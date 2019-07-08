ФБР незаконно воспользовалось личными данными миллионов жителей США
Стало известно, что сотрудники ФБР и Бюро иммиграции и таможенного контроля воспользовались фотографиями из базы данных департамента транспортных средств для системы распознавания лиц. Отмечается, что процесс этот не был согласован с хозяевами данных.
Издание Washington Post сообщило, что правоохранительные органы имеют доступ к отпечаткам пальцев и ДНК, которые были взяты у подозреваемых в совершении преступлений людей.
Тем не менее в базе есть и фотографии тех жителей штата, которые ни разу не привлекались к какому-либо виду ответственности в связи с правонарушениями.
Отмечается, что Конгресс и законодательные органы штатов не подозревали о незаконном использовании личных данных и, разумеется, не давали на это согласия, пишет РИА Новости.
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