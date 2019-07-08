Один человек пострадал при столкновении автомобиля и мотоцикла в столице
• 10:23 • 8 июля 2019
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Движение на месте аварии уже восстановлено
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Мотоциклист и водитель легкового автомобиля столкнулись на пересечении улицы Электродной с 3-им Плехановским переулком.
После аварии движение было перекрыто, однако в настоящий момент его уже восстановили. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГИБДД по столице.
- В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист пострадал, - заявили в ГИБДД.
Водителя транспортного средства передали медицинским специалистам.
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