Два человека попали в больницу после аварии в центре Москвы
• 01:14 • 8 июля 2019
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Водители транспортных средств доставлены в больницу
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба столичного главка Госавтоинспекции подтвердила, что два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на Фрунзенской набережной.
В районе дома 46 столкнулись легковая машина и мотоцикл. После аварии вспыхнул пожар, к настоящему времени огонь ликвидирован. Водители транспортных средств доставлены в больницу.
Причина аварии устанавливается, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля на северо-востоке Москвы в воскресенье, 7 июля.
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