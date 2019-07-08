Горожане и гости столицы не смогут посетить Мавзолей Ленина 13 июля
• 10:53 • 8 июля 2019
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Ограничения введут из-за проведения в этот день выпуска слушателей Московского университета МВД России имени Кикотя
Фото: Сергей Шахиджанян, "Вечерняя Москва"
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 13 июля. Горожан и гостей столицы не пустят на территорию указанных объектов из-за проведения в этот день выпуска слушателей Московского университета МВД России имени Кикотя.
Мероприятие пройдет на Красной площади. Данную информацию обнародовали представители центра по связям с прессой и общественностью ФСО Росси.
Как передает «Интерфакс», на время мероприятия, связанного с выпуском слушателей Московского университета МВД России имени Кикотя, проход на Красную площадь также будет ограничен.
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