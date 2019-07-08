Минтранс назвал условие возобновления полетов авиакомпаний Грузии в РФ
Руководитель пресс-службы Министерства транспорта РФ Александр Волков заявил, что грузинским авиакомпаниям не будет разрешено летать в Россию, пока Грузия не погасит задолженность по аэронавигационному обслуживанию.
— Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программы авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, — подчеркнул Волков в эфире телеканала «Россия-24».
Напомним, что с 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в организации беспорядков Москву. Она также назвала Россию врагом и оккупантом. Президент России Владимир Путин подписал указ о временной приостановке с 8 июля авиасообщения с Грузией.
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