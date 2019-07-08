Глава Минкульта предложил альтернативу отдыху за рубежом
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что соотечественникам стоит сначала посетить достопримечательности на родине, прежде чем отправляться за границу.
Комментируя включение псковских церквей в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, Мединский отметил, что регион богат уникальными памятниками — шедеврами мирового зодчества.
Прежде чем отправляться на отдых в Турцию, стоит посетить, к примеру, Псковско-Печерский монастырь, считает министр.
Помимо псковских церквей в России еще около 30 памятников ЮНЕСКО — это подсказка, какие достопримечательности стоит посетить, цитирует Мединского ТАСС.
Между тем россияне временно лишились возможности отдыхать в Грузии: с 8 июля начинает действовать запрет на авиаперелеты в эту страну, а туроператорам рекомендовано прекратить продажу путевок. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что потери грузинской экономики в связи с этим могут достичь двух миллиардов лари (примерно 710 миллионов долларов).
Читайте также: Горячая альтернатива: что выбрать вместо Грузии
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Пора освоить «родственный туризм»
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Миронова
Июль. Все разговоры ─ об отпуске. В Тунисе теракты. В Турции стало дорого. Египет толком не открыли, а Грузию закрыли! Крым чуть ли не дороже Кипра, а сервис недотягивает. В общем, народ в сомнениях. Куда ехать?! Я скажу, куда. А поезжайте к родне! (далее...)