Какими услугами могут воспользоваться столичные семьи в центрах «Мои документы»

Столичные центры госуслуг «Мои документы» поздравляют москвичей с Днем семьи, любви и верности и напоминают о "семейных" услугах и сервисах.
"Рождение ребенка" - это пакет документов для новорожденного. В первую очередь нужно оформить свидетельство о рождении, затем сотрудники центров помогут оформить полис ОМС и СНИЛС.
- В рамках жизненной ситуации "Молодая семья" сразу же в день обращения родителям выдадут удостоверение многодетной семьи и оформят субсидии на оплату ЖКУ, - сообщили в пресс-службе центров "Мои документы".
Во всех центрах госуслуг можно подать документы, необходимые для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.
В честь праздника центры госуслуг "Мои документы" вместе с Росреестром и столичным Управлением ЗАГС проводят акцию для молодоженов. Молодожены, зарегистрировавшие брак в период с 8 по 13 июля, могут получить услугу по оформлению прав собственности на недвижимость в сокращенные сроки.
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