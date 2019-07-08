Новые музыкальные инструменты закупят для столичных школ искусств

Музыкальные инструменты планируют закупить для школ искусств Москвы. Предприниматели обсудят условия контрактов на публичном представлении закупок в рамках проекта "Биржа торгов".
Обсуждение пройдет 11 июля. Как отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, объем продаж музыкальных инструментов в России растет с каждым годом, несмотря на увеличения числа "игроков" на рынке.
- Нужно уверенно заходить на него, конкурировать и побеждать. В настоящее время у представителей бизнеса есть возможность принять участие в трех аукционах и в случае победы получить контракты, начальные цены которых находятся в диапазоне от 120 до 130 миллионов рублей, - приводит слова Геннадия Дегтева Агентство городских новостей "Москва".
В рамках первой закупки планируется поставить инструменты для 14 школ в пяти округах Москвы по проекту "Искусство - детям". Победитель аукциона должен исполнить все обязательства до 28 октября этого года.
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