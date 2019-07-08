Синоптик рассказал, когда из России уйдет затяжной циклон
Жаркий июнь в России сменился довольно прохладным июлем. В большинстве регионов РФ наблюдается пасмурная погода с осадками. Причина этого — затяжной циклон с холодными северо-западными и западными потоками воздуха с Атлантики.
Из-за него предстоящая неделя также будет прохладной, рассказал в комментарии «Российской газете» заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
По его словам, на этой неделе москвичей ожидает скорее майская погода: температура воздуха составит 18–20 градусов.
— Радует одно: одна неделя зависания циклона уже прошла. И появилась надежда на возвращение лета, — отметил синоптик.
Александр Голубев отметил, что улучшение погоды можно ожидать во второй половине июля.
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