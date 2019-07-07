Летняя жара вернется в Москву не раньше второй половины июля
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что по-настоящему летнюю погоду жителям Москвы и столичного региона стоит ждать не раньше второй половины июля.
До этого температурная обстановка в городе будет скорее соответствовать началу сентября.
Синенков отмечает, что 7 июля погоду в столице определит Балтийский циклон.
- Температура воздуха в столице днем – 15-17 градусов, по области – от 14 до 19 тепла, ветер сохранится юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется существенно ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, - приводит слова ведущего специалиста «Фобоса» сайт телеканала «Москва24».
По словам Синенкова, с 8 июля ожидается потепление, но крайне незначительное – всего на несколько градусов.
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