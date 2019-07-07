Облачная погода и до 20 градусов тепла ожидается в Москве 7 июля
• 05:31 • 7 июля 2019
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В городе ожидается облачная погода и небольшой дождь
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
В столице в воскресенье, 7 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, к вечеру пройдет небольшой дождь. Сообщение синоптиков было опубликовано на портале «Метеоновости».
— В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 18-20, по области до 15-20 градусов. Ветер юго-западных, западных румбов подует со скоростью 7-12 метров в секунду, — указано в прогнозе.
Атмосферное давление в середине дня зафиксируется на отметке 738 миллиметров ртутного столба. Ожидаемая относительная влажность воздуха составит 50 процентов.
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