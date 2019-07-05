Синоптики спрогнозировали, что июль 2019 года в столице окажется холоднее июня
Июль в столице в 2019 году может оказаться холоднее июня. Об этом сообщили на сайте «Метеоновости».
По мнению синоптиков, до середины июля тепла ждать не приходится. Температура воздуха будет ниже нормы на 3–4 градуса.
В последний раз июнь в столице был теплее июля в 2013 году. Тогда средняя температура воздуха составила 19,8 градуса тепла. В этом году июнь оказался на три градуса выше нормы.
Самые большие температурные различия между двумя месяцами лета наблюдались в Москве в 1956 году, когда июнь оказался на 5,4 градуса теплее июля.
Ранее стало известно, что температура воздуха в столице, 5 июля, поднимется не выше 20 градусов. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
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