Евгений Тишковец рассказал, когда погода в Москве достигнет «холодного дна»
В Москве 5 июля ожидается преобладание солнечной погоды. Существенных осадков не предвидится. Об этом рассказал главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Facebook.
По его словам, кратковременный дождь возможен в вечернее время. На улице потеплеет, однако не настолько, чтобы переходить на летний вариант одежды. Температура воздуха пока на 3–4 градуса ниже климатической нормы июля.
— На этих выходных мы достигнем «холодного дна», потом температура начнет медленно-медленно расти, — цитирует Евгения Тишковца RT.
Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице поднимется не выше 20 градусов. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
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