В Москву пришло похолодание, которое встречается раз в пять лет

Синоптики рассказали о том, что холодная летняя погода, которая недавно пришла в Москву, — редкость, которая случается раз в пять лет.

— После очень теплого июня москвичи рассчитывали и на теплую макушку лета. Но сбыться их надеждам помешала кардинальная перестройка атмосферных процессов. В ближайшие дни рассчитывать на потепление не стоит: до конца календарной недели средняя суточная температура воздуха не превысит 14 градусов, — заключили специалисты.

Синоптики отметили, что такие показатели температуры напоминают, скорее, погоду в конце августа, нежели июльскую.

Также стало известно, что в пятницу некоторые районы Москвы посетит кратковременный дождь.

Ночью температура воздуха опустится до 11–13, а в области — до 8. Днем столбик термометра в столице поднимется не выше 20 градусов.

— В субботу и воскресенье погоду будет определять новый циклон — будет преобладать облачная, дождливая и ветреная погода. Днем в субботу в столице плюс 16–18, в воскресенье — 18–20 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12 метров в секунду, — сообщили на портале «Метеоновости».

Специалисты отметили, что днем в выходные дни температура воздуха не превысит 15–17 градусов. Они подчеркнули, что такие показатели в июле встречаются не чаще одного раза в пять лет. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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