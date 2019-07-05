Прохладная дождливая погода ждет москвичей 5 июля
В пятницу, 5 июля, погоду в столичном регионе будет определять промежуточный гребень антициклона — в итоге в Москве и Московской области вновь ожидается прохладный для июля день.
Температура воздуха поднимется не выше 20 градусов, прогнозируются кратковременные дожди.
Ветер ожидается юго-западный со скоростью от семи до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».
Напомним, накануне в Москве наблюдался сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Водителям рекомендовали не парковать машины рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями, а прохожим — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
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