Все федеральные дороги России обеспечат сотовой связью до конца 2024 года
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков сообщил, что до конца 2024 года все федеральные дороги России оборудуют сотовой связью.
— До конца 2024 года мы обеспечим сотовой связью все автодороги федерального значения. Это сложный и очень дорогой проект, учитывая масштабы нашей страны, — рассказал Носков.
Помимо этого министр заявил, что вскоре россияне смогут пользоваться технологиями связи нового поколения. Он объяснил, что уже в 2019 году в столице появится несколько зон 5G сети. А уже к концу 2021 года сеть нового поколения покроет не менее десяти больших российских городов, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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