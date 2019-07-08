Москва вошла в топ-3 городов мира по числу точек с бесплатным Интернетом
Москва заняла третье место в рейтинге мировых лидеров по количеству бесплатных точек доступа Wi-Fi. Сравнительный анализ проводился среди 12 крупнейших мегаполисов планеты. Работа получила название «Динамика градостроительного развития города Москвы относительно других городов мира за пять лет».
На втором месте по количеству точек доступа с бесплатным Интернетом расположился Сеул.
— Москва входит в тройку лидеров среди рассматриваемых городов по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi и занимает четвертое место по числу муниципальных камер видеонаблюдения, — цитирует текст документа РИА Новости.
Согласно исследованию, столица России является лидером по площади озелененных природных и рекреационных объектов на душу населения среди всех городов. Кроме того, в Москве самые низкие объемы потребления электроэнергии и расходы на электроэнергию по отношению к доходу жителей.
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