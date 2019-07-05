Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры
Московские абоненты сотовой связи в первом квартале текущего года проговорили по мобильным телефонам 14,3 миллиарда минут — это на миллиард меньше показателя 2018 года.
аким образом, за год в Москве суммарная продолжительность разговоров с использованием сотовой связи сократилась на 6,5 процента. В сравнении с 2017 годом показатель упал на 11,7 процента.
Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры — как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно дешев, а качество связи повысилось.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, в свою очередь, напоминает, что в Москве велико покрытие сетей четвертого поколения — как следствие, звонить через мессенджеры удобнее и дешевле, пишут «Известия».
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