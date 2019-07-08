Сенатор рассказал о последствиях ругани в адрес Путина на грузинском телевидении
Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что поведение ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии не должно остаться без последствий.
7 июля во время воскресной передачи «P.S.» ведущий Георгий Габуния грубо высказался о президенте РФ Владимире Путине. Пользователи соцсетей обрушились с критикой на журналиста, отмечая, что подобное поведение может еще больше ухудшить отношения между странами.
Несколько сотен жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить ведущего, передает «Царьград».
Сенатор Франц Клинцевич назвал поведение грузинского журналиста возмутительным. Он подчеркнул, что оно не останется без последствий.
— Я не говорю, что это будут какие-то санкции. Но это может быть нота протеста со стороны российского внешнеполитического ведомства, например, выступления общественно-политических деятелей по этому поводу, — подчеркнул он в комментарии ФАН.
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