МВД начало проверку информации о должнике, угрожающем гранатой приставам
• 12:35 • 8 июля 2019
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В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Представители пресс-службы столичного МВД сообщили, что полиция начала проверку информации о мужчине, который заперся в квартире на территории района Марьина роща и угрожает взорвать в ней гранату.
Ранее в СМИ появились сведения о том, что этот гражданин является должником и таким образом он «обороняется» от судебных приставов.
По обнародованной информации, мужчина грозит взорвать гранату в случае, если кто-то попытается войти внутрь. Он заперся в квартире одного из жилых домов по улице Октябрьская.
В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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