СК начал проверку по факту нападения таксиста на девушку в Москве
• 12:52 • 8 июля 2019
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Попытка преступления имела место 6 июля. По данному факту СК уже проводит доследственную проверку
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ
Следственный комитет Российской Федерации по Москве начал проводить доследственную проверку по факту нападения водителя такси на 22-летнюю девушку возле улицы Левобережной.
По информации, обнародованной правоохранительными органами, мужчина довез девушку до указанного места. После этого он похитил у нее сумку с мобильным телефоном.
После кражи водитель такси попытался совершить в отношении девушки насильственные действия.
Уточняется, что попытка преступления имела место 6 июля. По данному факту СК уже проводит доследственную проверку.
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