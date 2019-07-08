Зеленский предложил Путину провести переговоры о Донбассе и Крыме
Президент Украины Владимир Зеленский обратился в видеообращении к своему российскому коллеге Владимиру Путину с предложением провести в Минске переговоры в формате Украина — Россия — США — Великобритания — Германия — Франция. С инициативой глава государства выступил после анонса телемоста между украинским и российским телеканалами.
О желании и необходимости встретиться Зеленский рассказал в микроблоге.
— А теперь хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе? — заявил украинский лидер и предложил пригласить за стол переговоров Трампа, Мэй, Меркель, Макрона.
При этом встреча проводилась бы в Минске при посредничестве Лукашенко.
— Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов, мы предлагаем поговорить, — заключил Зеленский в обращении, опубликованном в Facebook.
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