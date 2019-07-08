«Мне дышать без него тяжело»: Божена Рынска рассказала о жизни без мужа

Российская журналистка Божена Рынска разместила новый пост на своей странице в социальной сети. В нем она поделилась с подписчиками тем, что сейчас собирает наряды для съемок, которые целый год откладывала для отдыха в Юрмале. Также, она рассказала, что вещи эти пропитаны воспоминаниями о ее покойном муже.

— Все они куплены при Игоре и одобрены им. И так больно, что он этого не увидит. Так лень все это носить, сниматься в этом. Хочется не вылезать из пижам. И все. Я хотела быть нарядной для Игоря, для наших совместных посиделок с друзьями, выходов в город. Я крутилась вокруг него и говорила: «Смотри, какой Зюка у тебя красивый, нарядный!». Игорь всегда мне отвечал. Что-то типа «Зюка очень красивый», — поделилась Рынска.

Она объяснила, что процесс сборов приносит ей большие страдания. Журналистка призналась, что не хочет находиться в Юрмале без бывшего мужа Игоря Малашенко.

— Мне дышать без него тяжело, комок в грудине мешает. Для всех, кто нас знал, было очевидно — это влюбленные люди. Свет этой любви пробивал все совместные фотографии. Как судьба могла быть так жестока? Почему ангел-хранитель не вмешался, не вступился за такую любовь — ветка не подломилась, веревка не оборвалась? — написала журналистка на своей странице Facebook.

Напомним, что 25 февраля Игорь Малашенко был найден мертвым в саду собственного дома в Сотогранде — крупнейшем частном жилом районе Испании. По заключению специалистов, он добровольно расстался с жизнью. Тем не менее Рынска в эту версию не верит, считая, что ее муж не мог покинуть мир по своему желанию.

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