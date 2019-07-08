Самолет Boeing 737, летевший рейсом Москва — Берлин, подал сигнал о ЧП
• 13:14 • 8 июля 2019
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В настоящий момент лайнер уже развернулся и возвращается в Россию
Фото: https://pixabay.com/ru/
Лайнер авиакомпании Utair, летевший рейсом Москва — Берлин, подал сигнал об аварийной ситуации.
Известно, что самолет уже развернулся и возвращается в Россию. Об этом свидетельствуют данные портала «Флайтрадар».
По информации сервиса, Boeing 737 (рейс UT705) вылетел из столичного аэропорта Внуково полтора часа назад. В районе города Каунас (Литва) он выполнил разворот и резко начал снижаться.
Позднее выяснилось, что причиной подачи сигнала стала неисправность в работе системы кондиционирования. Об этом пишет РИА Новости.
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