Возгорание на Черемушкинском рынке потушили до приезда пожарных
В пресс-службе рынка корреспонденту «ВМ» сообщили, что площадь возгорания составила пять с половиной квадратных метров.
— Сотрудники охраны справились с огнем с помощью порошкового огнетушителя, — сообщили «ВМ» в администрации торгового предприятия. — В результате происшествия никто не пострадал.
Представители рынка также добавили, что возгорание на его территории удалось полностью ликвидировать собственными силами. Необходимости в вызове пожарных не возникло.
В пресс-службе МЧС по городу Москве подтвердили, что вызова по данному адресу в ведомство не поступало.
Черемушкинский рынок открылся на юго-западе Москвы в 1961 году. Для его строительства была применена уникальная по тем временам разработка — возведение цельного свода без промежуточных опор.
В 2006 году предприятие было закрыто на реконструкцию и возобновило работу только в 2011 году. Рынок ввели в эксплуатацию после капитального ремонта и полной модернизации всего сооружения.