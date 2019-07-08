Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с Россией. В соответствующем заявлении говорится, что сотрудникам канала начали поступать угрозы после объявления о начале подготовки к марафону.

Напомним, что 7 июля российский ведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» сообщил о планах каналов «Россия 1» и NewsOne провести телемост под названием «Надо поговорить». В мероприятии должны были принимать участие граждане обеих стран. Предполагалось, что передача выйдет 12 июля в 18:00 по московскому времени.

В свою очередь Newsone в настоящий момент заявляет о «невозможности организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов». Данная попытка, отмечает телеканал, провалилась по причине массированной информационной атаки со стороны некоторых политических партий.

Также отмечается, что после анонса телемоста у здания украинского телеканала появились протестующие. Звучали угрозы расправы в отношении журналистов и их родных. В сообщение NewsOne указывается, что все это возвращает Украину во времена, когда журналистские свободы ущемлялись. В связи с этим телемарафон состояться не может.

— Мы хотим, чтобы на Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно, — говорится в заявлении телеканала. Об этом пишет РИА Новости.

Читайте также: Зеленский предложил Путину провести переговоры о Донбассе и Крыме