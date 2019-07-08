Ученые рассказали о влиянии алкоголя на психику человека

Ученые рассказали о том, что люди, которые никогда не употребляли алкоголь, — самые психически устойчивые жители Земли. Кроме того, те, кто злоупотреблял спиртным, но решил от него отказаться, имеет все шансы восстановить свое душевное состояние.

В последнее время исследователи подробно изучают влияние алкоголя на здоровье человека. Прийти к общему мнению им пока не удалось: одни ученые считают, что спиртные напитки провоцируют появление рака, другие придерживаются противоположного мнения.

Несмотря на то, что выявить конкретную предрасположенность алкозависимых к определенным болезням пока не удалось, ясно одно — алкоголь губителен для здоровья.

Так, ученые, которые наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет, опровергли мнение о том, что алкоголь в малых количествах полезен для организма.

Исследователи провели эксперимент с участием людей, любящих выпить, и тех, кто делает это редко, а также тех, кто не пьет алкоголь совсем. Эксперимент показал, что женщины и мужчины, избегающие употребление алкоголя, меньше всего жаловались на различные виды психических расстройств. Помимо этого, те, кто в рамках исследования решили отказаться от употребления спиртного, заметно улучшили свой эмоционально-психический фон.

Согласовав результаты эксперимента с коллегами из США, ученые сошлись на практически полной аналогии медицинских выводов.

Интересным было то, что действие этого эффекта ярче прослеживалось на состоянии здоровья женщин из Америки, в то время как мужчины оказались более эмоционально устойчивы при тех же факторах.

С чем связаны такие результаты исследователям еще предстоит разобраться. Тем не менее медики настоятельно рекомендуют отказаться от употребления алкоголя как женщинам, так и мужчинам, пишет РИА Новости.

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