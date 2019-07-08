Полиция задержала мужчину, угрожавшего приставам гранатой
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который закрылся от приставов в квартире и угрожал взорвать гранату при попытке кого-либо проникнуть внутрь.
Инцидент происходил на территории московского района Марьина роща в одном из домов на улице Октябрьской.
Как сообщают средства массовой информации, мужчина — типичный неплательщик по алиментам. Его задолженность составляет порядка 215 тысяч рублей.
— Должник заперся в квартире дома на ул. Октябрьской, отказался открыть дверь судебным приставам. На место прибыли сотрудники полиции, которые в ходе переговоров убедили его открыть дверь. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, — заявил начальник Управления информации и общественных связей столичного главка МВД.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов по факту инцидента проводят проверку.
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