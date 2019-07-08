Московский иммунолог назвала самые аллергенные ягоды
Аллерголог-иммунолог Московского областного консультативно-диагностического центра для детей Марина Малиновская перечислила наиболее и наименее аллергенные ягоды.
Оказалось, что самыми сильными «провокаторами» аллергии являются клубника и садовая земляника. Чуть легче обстоит дело с малиной, белой и красной смородиной, крыжовником и черникой.
Аллергическая реакция при этом может проявляться в самых разных формах: от зуда на коже, жжения слизистой ротовой полости, першения в горле, чихания и зуда в носу до рвоты, боли в животе, диареи, сыпи, приступов бронхиальной астмы и отеков.
Врач отмечает, что чаще всего аллергия возникает у детей до трех лет, но с течением времени соответствующие реакции могут исчезнуть.
Кроме того, людям, страдающим от проблем с кожей, ягоды перед употреблением необходимо подвергнуть термической обработке. Лучше даже есть их в виде компотов и варенья. Об этом пишет РИА Новости.
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