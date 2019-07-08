ГИБДД предложила переписать правила дорожного движения
Стало известно, что нынешнюю редакцию правил дорожного движения признали слишком сложной даже для самих инспекторов.
В ГИБДД рассказали, что одной из распространенных проблем среди сотрудников является поиск нужного раздела. Стало понятно, что водителям пользование действующим форматом ПДД приносит еще больше хлопот.
Работники ГИБДД объяснили, что из года в год правила дополнялись и в итоге некоторые из них даже стали противоречить друг другу.
Тем не менее автолюбители остались недовольны таким решением, посчитав, что изменения в правилах могут лишь доставить неудобства.
По их мнению, с таким нововведением появятся новые точки видео- и фотофиксации, а количество парковок уменьшится, сообщает РЕН ТВ.
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