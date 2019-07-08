Колокольню храма Святителя Николая Чудотворца в Подкопаях отреставрируют

В колокольне храма Святителя Николая Чудотворца в Подкопаях, расположенного в Центральном округе столицы, проведут научно-исследовательские и изыскательные работы. По итогам будет разработан проект реставрации.
Разрешение на проведение комплекса работ выдано Департаментом культурного наследия столицы.
— Колокольня храма Святителя Николая Чудотворца в Подкопаях — уникальный памятник, объединивший в себе особенности древнерусского зодчества и барокко, — сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия.
Колокольню возвели в 1759 году из кирпича с белокаменным цоколем. Специалистам предстоит оценить особенности строения, степень его сохранности и объем необходимых работ.
— После этого эксперты приступят к разработке проекта реставрации, — отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Проекту реставрации предстоит пройти стадию согласования. Только после этого подрядчик сможет начать работы.
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