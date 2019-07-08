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Внутренняя политика

Дмитрий Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

Егор Павленко
• 15:35 • 8 июля 2019
Медведев обратил внимание на отсутствие некоторых вице-премьеров на совещании
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Медведев обратил внимание на отсутствие некоторых вице-премьеров на совещании
Фото: Официальный сайт президента РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 8 июля, в шуточной форме отметил отсутствие некоторых вице-премьеров на совещании со своими заместителями.

На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер Антон Силуанов и заместители председателя правительства Ольга Голодец, Виталий Мутко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Максим Акимов и Алексей Гордеев. Отсутствовали Дмитрий Козак, Константин Чуйченко и Юрий Борисов.

— Сразу видно, что настало лето. За этим столом нас стало меньше, — сказал глава российского правительства, открывая встречу.

Одной из главных тем совещания стало проведение диспансеризации населения в 2019-2020 годах, передает РИА Новости.

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