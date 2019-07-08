Сергей Собянин: Строительство парка «Остров мечты» подходит к концу

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июля посетил строящийся парк «Остров мечты». Он находится в Нагатинской пойме недалеко от станции метро «Технопарк».

Крупнейший крытый парк развлечений в Европе совсем скоро откроется в Москве. Пока что, по словам главы города, он похож на большую строительную площадку, гигантский комплекс, который поможет реализовать детские мечты.

— Несмотря на активную строительную деятельность, видно, что проект приближается к своей финишной черте и, я надеюсь, в этом году будет запущен, — отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы добавил, что парк привлечет десятки тысяч посетителей, которые будут приходить в него ежедневно. В этой связи очень важна транспортная инфраструктура вокруг объекта.

— Поэтому мы много внимания уделяем вопросам ее развития, — сказал он. — Запустили метро «Технопарк», мощный пешеходный переход с траволатором, произвели сложнейшую реконструкцию моста через Москву-реку по Андроповскому проспекту.

Крупнейший крытый парк развлечений в Европе совсем скоро откроется в Москве Фото: Пресс-служба парка «Остров Мечты»

Сейчас идет строительство еще двух мостов через затоны, соединяется улично-дорожная сеть с Третьим транспортным кольцом.

— Планируются две канатные дороги через Москву-реку и маршруты речного транспорта, — добавил мэр столицы. — Работы предстоят большие, но все находится в активной стадии.

Уже сейчас 90 процентов аттракционов установлены, а городской променад сделан на 70 процентов.

— Все декоративные элементы изготовлены и доставлены, все устанавливается, — сказал председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев. — Надеемся к ноябрю этого года завершить все работы.

По его словам, проект очень сложный. Проекты всех аттракционов разрабатывались индивидуально. Это не просто машины, а тематические развлечения. Основные развлечения будут доступны круглый год за счет того, что парк крытый. В будущем планируется сделать и часть под открытым небом.

— Она сейчас проектируется, — рассказал Муцоев. — Мы планируем открыть ее в следующем году, все-таки теплая погода в Москве 4–5 месяцев, поэтому хотим дать возможность людям находиться и на улице.

Проекты всех аттракционов разрабатывались индивидуально Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Открытая часть парка тоже будет тематизирована. Так, там появятся зоны Алисы в стране чудес, динозавров, Буратино и других сказочных героев. Общая площадь этой зоны составит 5–6 гектаров.

Сергей Собянин подчеркнул, что технологии должны работать — самое главное — бесперебойно и безопасно. К слову, этому вопросу при строительстве парка развлечений уделяется особое внимание.

— С сегодняшнего дня мы начинаем приемно-сдаточные испытания аттракционов, — рассказал руководитель технического департамента компании «Остров мечты» Иван Шоль. — Они состоят из двух видов, первый мы проводим вместе с российской компанией, а второй аналогичный, только с немецкой компанией.

На аттракционы помещаются специальные манекены, которые создают нагрузку. По специальной программе, которая соответствует реальному жизненному циклу эксплуатации, проводится запуск аттракционов.

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