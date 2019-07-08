Фестиваль Московского урбанфорума за выходные посетили 200 тысяч человек
• 15:43 • 8 июля 2019
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Ежегодный форум — крупнейшее международное мероприятие, затрагивающее вопросы развития мегаполисов
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Фестиваль Moscow Urban Fest 6 и 7 июля посетили 200 тысяч человек из 69 стран мира. Ежегодный форум — крупнейшее международное мероприятие, затрагивающее вопросы развития мегаполисов.
В нем приняли участие 111 иностранных спикеров и 30 иностранных делегаций из 39 стран, в том числе главы городов Палермо, Куала-Лумпура, Анкары и Белграда.
— Открытую выставочную экспозицию в «Манеже» за два дня посетили более 4 тысяч человек, — сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу форума.
В этом году Московский урбанистический форум снова проходил в парке «Зарядье».
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